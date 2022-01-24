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日圓 向112.5進發

名家專區 2022/01/24

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日央行於上周議息會議，不單維持寬鬆貨幣政策，行長黑田東彥更謂弱日圓有利日本經濟。再者，美國10年期債息大幅上升，這一切理應不利日圓。但從日圓上周稍觸及115兌1美元便反彈，反映背後有龐大因素在支持日圓

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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