日圓 向112.5進發 名家專區 2022/01/24 分享： 日央行於上周議息會議，不單維持寬鬆貨幣政策，行長黑田東彥更謂弱日圓有利日本經濟。再者，美國10年期債息大幅上升，這一切理應不利日圓。但從日圓上周稍觸及115兌1美元便反彈，反映背後有龐大因素在支持日圓 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 紐元 重要支持位67美仙 今日 紐元 重要支持位67美仙 你可能感興趣 美元料可受惠加息因素 今日 01:00 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 01:00 英鎊 1.38美元阻力大 最新專欄文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 加元 待1.28才吸納 今日 加元 待1.28才吸納 紐元 重要支持位67美仙 今日 紐元 重要支持位67美仙 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元