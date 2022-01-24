澳元 中期目標維持75美仙

澳洲除了樓價高企，消費力亦強勁，其11月零售銷售按月大增7.9%，上周公布的12月失業率更降至4.2%的13年來最低。現關注本周二澳洲公布的第四季通脹率，如該數字亦高企，這樣就不排除澳央行將於2月1日

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