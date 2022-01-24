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紐元 重要支持位67美仙

名家專區 2022/01/24

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新西蘭本身的經濟數字不弱，例如其12月工業採購經理指數攀上53.7，前值為50.6。無奈紐元滙價卻跌至靠近67美仙重要支持，這或許與湯加火山爆發有關。新西蘭以農立國，而是次火山爆發是過去30年來最嚴重

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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