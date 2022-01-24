紐元 重要支持位67美仙 名家專區 2022/01/24 分享： 新西蘭本身的經濟數字不弱，例如其12月工業採購經理指數攀上53.7，前值為50.6。無奈紐元滙價卻跌至靠近67美仙重要支持，這或許與湯加火山爆發有關。新西蘭以農立國，而是次火山爆發是過去30年來最嚴重 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 你可能感興趣 美元料可受惠加息因素 今日 01:00 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 01:00 英鎊 1.38美元阻力大 最新專欄文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 加元 待1.28才吸納 今日 加元 待1.28才吸納 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元