紐元 重要支持位67美仙

新西蘭本身的經濟數字不弱，例如其12月工業採購經理指數攀上53.7，前值為50.6。無奈紐元滙價卻跌至靠近67美仙重要支持，這或許與湯加火山爆發有關。新西蘭以農立國，而是次火山爆發是過去30年來最嚴重

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