加元 待1.28才吸納

本周三加央行將議息，面對通脹率處30年高位的4.8%（12月CPI），市場估本周該行加息機率高達85%。由於加息因素早已被反映，市場反而擔心，若加央行不加息，對加元不利。另方面，以加拿大對美國的經濟依

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