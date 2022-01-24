加元 待1.28才吸納 名家專區 2022/01/24 分享： 本周三加央行將議息，面對通脹率處30年高位的4.8%（12月CPI），市場估本周該行加息機率高達85%。由於加息因素早已被反映，市場反而擔心，若加央行不加息，對加元不利。另方面，以加拿大對美國的經濟依 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 你可能感興趣 美元料可受惠加息因素 今日 01:00 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 01:00 英鎊 1.38美元阻力大 最新專欄文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 紐元 重要支持位67美仙 今日 紐元 重要支持位67美仙 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元