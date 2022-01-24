  • 20°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元 待1.28才吸納

名家專區 2022/01/24

分享：

本周三加央行將議息，面對通脹率處30年高位的4.8%（12月CPI），市場估本周該行加息機率高達85%。由於加息因素早已被反映，市場反而擔心，若加央行不加息，對加元不利。另方面，以加拿大對美國的經濟依

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元料可受惠加息因素
今日
美元料可受惠加息因素
歐元 暫徘徊1.12至1.15美元
今日
歐元 暫徘徊1.12至1.15美元
英鎊 1.38美元阻力大
今日
英鎊 1.38美元阻力大
日圓 向112.5進發
今日
日圓 向112.5進發
澳元 中期目標維持75美仙
今日
澳元 中期目標維持75美仙

你可能感興趣

美元料可受惠加息因素
今日 01:00
美元料可受惠加息因素
歐元 暫徘徊1.12至1.15美元
今日 01:00
歐元 暫徘徊1.12至1.15美元
英鎊 1.38美元阻力大
今日 01:00
英鎊 1.38美元阻力大

最新專欄文章

美元料可受惠加息因素
今日
美元料可受惠加息因素
紐元 重要支持位67美仙
今日
紐元 重要支持位67美仙
澳元 中期目標維持75美仙
今日
澳元 中期目標維持75美仙
日圓 向112.5進發
今日
日圓 向112.5進發
英鎊 1.38美元阻力大
今日
英鎊 1.38美元阻力大
美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元

上一篇文章

美元料可受惠加息因素

下一篇文章

紐元 重要支持位67美仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版