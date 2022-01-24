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美元料可受惠加息因素

名家專區 2022/01/24

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不要將美國聯儲局在2015年的加息周期，與今次的加息周期混淆，料該局今次加息步伐會更快。

回憶聯儲局對上一次加息周期，於2015年12月啟動了首次加息後，由於美國經濟隨即轉弱，而美股標普又跌近14%，第

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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