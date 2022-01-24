美元料可受惠加息因素 名家專區 2022/01/24 分享： 不要將美國聯儲局在2015年的加息周期，與今次的加息周期混淆，料該局今次加息步伐會更快。 回憶聯儲局對上一次加息周期，於2015年12月啟動了首次加息後，由於美國經濟隨即轉弱，而美股標普又跌近14%，第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 紐元 重要支持位67美仙 今日 紐元 重要支持位67美仙 你可能感興趣 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 1.38美元阻力大 今日 01:00 英鎊 1.38美元阻力大 日圓 向112.5進發 今日 01:00 日圓 向112.5進發 最新專欄文章 加元 待1.28才吸納 今日 加元 待1.28才吸納 紐元 重要支持位67美仙 今日 紐元 重要支持位67美仙 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 英鎊 1.38美元阻力大 今日 英鎊 1.38美元阻力大 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元