美債收益率新高 與股債「雙殺效應」

道指及標指連跌三周，納指更挫至去年6月初最低水平，市場關注通脹及環球利率趨升，對環球股市帶來不明朗的影響。

隨美國通脹率逼近40年高位，聯儲局已重申年內貨幣政策正常化的路綫圖，包括結束買債、開始啟動加息

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