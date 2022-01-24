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美債收益率新高 與股債「雙殺效應」

名家專區 2022/01/24

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道指及標指連跌三周，納指更挫至去年6月初最低水平，市場關注通脹及環球利率趨升，對環球股市帶來不明朗的影響。

隨美國通脹率逼近40年高位，聯儲局已重申年內貨幣政策正常化的路綫圖，包括結束買債、開始啟動加息

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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