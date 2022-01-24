美債收益率新高 與股債「雙殺效應」 名家專區 2022/01/24 分享： 道指及標指連跌三周，納指更挫至去年6月初最低水平，市場關注通脹及環球利率趨升，對環球股市帶來不明朗的影響。 隨美國通脹率逼近40年高位，聯儲局已重申年內貨幣政策正常化的路綫圖，包括結束買債、開始啟動加息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 2022/01/17 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 2022/01/10 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 環球股市資產回顧及首季展望 2022/01/03 環球股市資產回顧及首季展望 迎接2022年基金資產配置分布 2021/12/28 迎接2022年基金資產配置分布 美聯儲明年加息 對新興市場非單邊看淡減持 2021/12/20 美聯儲明年加息 對新興市場非單邊看淡減持 美元 貨幣政策 債券 加息 國債 黃敏碩 股票