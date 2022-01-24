【Omicron Vs 電子消費券】盤點券商心水收租股及REITs（第三版）

收租股及REITs乃熱門長綫收息對象，有望逐步受惠本地零售自去年8月，香港政府推出的電子消費券派到市民手上後的復甦。

除了香港零售市道漸見回暖，另據仲量聯行發表去年第四季香港寫字樓統計數據，季度整體租金按季升約0.1%，為自2019年第二季以來首次。其中，作為香港核心商業區的中環和尖沙咀，區內寫字樓租金更分別按季增長1.1%和1.3%。

由此看來，一眾收入來自商舖及寫字樓的收租股及REITs，盈利以至每股派息的增長動力再現，中長綫收息股魅力提升。不過，新冠變種病毒株Omicron近兩個月狂全球肆虐，近月更在香港爆發。在利好、利淡因素同時夾擊下，如何選擇收租股及REITs，本文總括近兩個月券商對收租股及REITs的看法（點擊圖片放大）。

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