黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 國際 22:24 2022/01/23 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）因首相府於封城期間多次舉行派對，甚至被指刻意誤導議員而面臨下台危機，其所屬保守黨多名國會議員要求發起不信任動議，企圖逼宮。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 2022/01/20 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 2022/01/19 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 澳忍痛封殺祖高域 犧牲體壇利益 2022/01/16 澳忍痛封殺祖高域 犧牲體壇利益 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 2022/01/13 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 你可能感興趣 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 22:58 2022/01/20 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 20:47 2022/01/19 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 澳忍痛封殺祖高域 犧牲體壇利益 22:52 2022/01/16 澳忍痛封殺祖高域 犧牲體壇利益 最新專欄文章 國金札記 - YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？ 2022/01/21 YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？ 國金札記 - 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 2022/01/20 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 國金札記 - 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 2022/01/19 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 國金札記 - BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 2022/01/18 BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 國金札記 - 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 2022/01/17 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 政治 醜聞 約翰遜 下台 紅肉 疫苗護照 隔離檢疫 防疫措施 英國