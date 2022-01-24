虎年樓市 大起大落？

近期各界均就今年樓市表現作出預測，地產界別多一致看好，證券界則較為分歧，唐榮翻查過去3次虎年，果然是「虎虎生威」，都是大起大落的年份，而且樓市趨勢形成，續後年份多不會改變。

地產界多看好 證券界現分歧

早

...