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虎年樓市 大起大落？

名家專區 2022/01/24

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近期各界均就今年樓市表現作出預測，地產界別多一致看好，證券界則較為分歧，唐榮翻查過去3次虎年，果然是「虎虎生威」，都是大起大落的年份，而且樓市趨勢形成，續後年份多不會改變。

地產界多看好 證券界現分歧

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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