虎年樓市 大起大落？ 名家專區 2022/01/24 分享： 近期各界均就今年樓市表現作出預測，地產界別多一致看好，證券界則較為分歧，唐榮翻查過去3次虎年，果然是「虎虎生威」，都是大起大落的年份，而且樓市趨勢形成，續後年份多不會改變。 地產界多看好 證券界現分歧 早 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 二手交投春節後可爆升? 2022/01/22 二手交投春節後可爆升? 專家樓論 - 2021年 超過1千宗蝕讓 2022/01/21 2021年 超過1千宗蝕讓 專家樓論 - 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 2022/01/20 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 2022/01/19 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 專家樓論 - 第一波減價 二手公營房屋超1成 2022/01/19 第一波減價 二手公營房屋超1成 樓價 疫情 香港 經濟 金融 零售 發展商 GDP 豪宅 失業率