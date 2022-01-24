中國一年一度的春運，今天（24日）進入逼近高峰的第二周。過去一周間，這時中國南方地方降落冬雨，中國北方地方已飛起今年第一場雪，南北交通樞紐鄭州雪情已影響鐵路運輸。預報25日起，中國大部分地區將有第二輪

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