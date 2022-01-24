北雪南雨 應急防變 名家專區 2022/01/24 分享： 中國一年一度的春運，今天（24日）進入逼近高峰的第二周。過去一周間，這時中國南方地方降落冬雨，中國北方地方已飛起今年第一場雪，南北交通樞紐鄭州雪情已影響鐵路運輸。預報25日起，中國大部分地區將有第二輪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟的「雙降」與「雙穩」 2022/01/22 中國經濟的「雙降」與「雙穩」 國情知聞 - 人口零增長 經濟做準備 2022/01/21 人口零增長 經濟做準備 國情知聞 - 放水焦慮難解 長綫預期待穩 2022/01/20 放水焦慮難解 長綫預期待穩 國情知聞 - 就業防「紙上」 避搶「鐵飯碗」 2022/01/19 就業防「紙上」 避搶「鐵飯碗」 國情知聞 - 形勢「七個重大」 震撼經濟領域 2022/01/18 形勢「七個重大」 震撼經濟領域 疫情 中國 天氣 經濟 北京 交通 運輸 鐵路 暴雨 極端天氣