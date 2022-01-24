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保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？

名家專區 2022/01/24

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英國首相約翰遜因首相府於封城期間多次舉行派對，甚至被指刻意誤導議員而面臨下台危機，其所屬保守黨多名國會議員要求發起不信任動議，企圖逼宮。

雖然約翰遜已就事件鄭重道歉，並且一直大玩語言藝術，強調事件只是一

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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