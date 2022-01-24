保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？ 名家專區 2022/01/24 分享： 英國首相約翰遜因首相府於封城期間多次舉行派對，甚至被指刻意誤導議員而面臨下台危機，其所屬保守黨多名國會議員要求發起不信任動議，企圖逼宮。 雖然約翰遜已就事件鄭重道歉，並且一直大玩語言藝術，強調事件只是一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 2022/01/23 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 國金札記 - YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？ 2022/01/21 YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？ 國金札記 - 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 2022/01/20 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 國金札記 - 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 2022/01/19 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 國金札記 - BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 2022/01/18 BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 政治 英國 約翰遜 疫情 疫苗 口罩 醜聞 英國廣播公司 下台 防疫措施