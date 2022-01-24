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抗疫頭等大事 特首戰延後開打

名家專區 2022/01/24

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第五波疫情大爆發，多位政圈重量級人士都認為，抗疫目前是香港頭等大事，重中之重，特首選戰延後開打，有助社會齊心聚焦抗疫，以免失焦，及影響建制團結。

下屆行政長官選舉鐵定3月27日投票，距今只有約兩個多月，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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