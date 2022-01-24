抗疫頭等大事 特首戰延後開打 名家專區 2022/01/24 分享： 第五波疫情大爆發，多位政圈重量級人士都認為，抗疫目前是香港頭等大事，重中之重，特首選戰延後開打，有助社會齊心聚焦抗疫，以免失焦，及影響建制團結。 下屆行政長官選舉鐵定3月27日投票，距今只有約兩個多月， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 2022/01/21 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 有政戲 - 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 2022/01/20 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 有政戲 - 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 2022/01/19 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 有政戲 - 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 2022/01/18 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 有政戲 - 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 2022/01/17 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 特首選舉 新冠肺炎疫情 陳茂波 冼國林 王祖藍 梁美芬 財政預算案 財政司