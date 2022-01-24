【阿里巴巴股價】阿里挫6%穿120元關 新年兩周淡倉激増24億埋伏綫（第三版）

人行上周連番降息放水行動刺激，藍籌科技股一直拒跟美股外圍下跌。惟上周五美國科技股跌勢再告急，進一步削弱資金風險胃納，不少早前熱炒中概科技股估值修復資金先行獲利。ATMXJ今早同步下滑，當中又以阿里巴巴 （09988） 午後跌幅擴大，失守120元關，散戶千人操買盤不堪一擊。

ATMXJ新一年累積淡倉連續大增，當中阿里首兩周淡倉總值急增約24億元最多，亦反映不少淡友炒家對中概科技股與美股表現脫鈎，低殘估值修值的投資故事並未信服。美國加快加息縮表陰霾若續重創美國科技股，ATMXJ為首中概科技股翻盤路途相信亦不會平坦，淡友趁機反撲仍會不時出現。

阿里今早裂口低開4%後反覆尋底，最低曾見118.7元，大跌8.4元或6.6%。阿里收報119.1元，仍跌6.3%。午市早段在120元買入價關口，已有約1,300個買盤掛出，合共輪候買入約120萬股，涉資逾1.4億元，惟下午約3時10分亦失守。至U盤競價時段，118元買入價再有520多個買盤集結，散戶撈底決心不息。

騰訊 （00700） 收市約跌1%，美團 （03690） 亦曾閃挫近5%，惟跌幅迅速窄收，收市跌2%；小米 （01810） 及京東 （09618） 分別跌近4%及6%。5大科技藍籌下瀉，拖累恒指跌逾300點，收報24655，跌1.2%。

翻查證監會的每周淡倉申報紀錄，ATMXJ在截至1月17日的新年首兩周持倉基本全綫大增。當中阿里累積淡倉急增1,900多萬股，以期間平均價約125元計，涉資約24億元，與騰訊及美團合共淡倉增加總值相若；小米及京東期間淡倉亦大增近9億及8億元，反而另一重磅科網股快手 （01024） 累積空倉稍減。

筆者今日見報專欄<透視中港美>文章「北水假期 考驗港股」已分析，港股通本周四起春節長假提前收爐，惟美國科技股外圍跌勢加劇，納指上周瀉近7.6%，為2020年3月疫情高峰以來最大單周跌幅；羅素2000指數上周全周瀉逾8%，較去年11月高位累跌逾19%，迫近技術熊市水平。

至於去年初成為萬千散戶炒家狂挾大戶淡倉戰場的「迷因股」（Meme stock），更加潰不成軍。Gamestop及AMC院綫等4隻迷因股代表，分別較去年收市高位大跌7至8成，合共蒸發1,300多億美元，折合逾萬億港元。若美股跌勢進一步告急，觸發投資情緒急逆轉，港股終有內地貨幣政策寬鬆配合，要獨善其身亦不易。

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