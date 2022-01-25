【阿里巴巴股價】阿里續尋底再跌2% 美資股東緩減倉現曙光?（第四版）

美國科技股納指昨急挫5%後V型反彈，收市倒升約0.6%，並未傳導本港科技股。藍籌科技股ATMXJ今日偏軟，收跌近1%至3%，當中昨日大跌6%最慘烈的阿里巴巴 （09988） 仍未止瀉，隨大市再跌近2%。

ATMXJ新一年累積淡倉連續大增，當中阿里首兩周淡倉總值急增約24億元最多，亦反映不少淡友炒家對中概科技股與美股表現脫鈎，低殘估值修值的投資故事並未信服。惟過去數月每日減倉的阿里美資股東，昨日股價大跌反而稍為增倉，或可視為接近短綫築底的一綫曙光。

阿里收報116.8元，再跌1.9%，與恒指今日跌幅1.7%相若。

中央結算的中介持倉紀錄顯示，阿里美股ADS指定存管商花旗，昨日大跌市中持倉微增約83萬股，涉資約1億元。這已是花旗過去多個月來再增倉阿里，而昨日港股總倉量未見增加，反映花旗未有接獲美資股東大手調倉來港。美資股東是否大致認同阿里股價低殘，不願低位沽貨，宜再密切注視其短綫動向。

翻查證監會的每周淡倉申報紀錄，ATMXJ在截至1月17日的新年首兩周持倉基本全綫大增。當中阿里累積淡倉急增1,900多萬股，以期間平均價約125元計，涉資約24億元，與騰訊及美團合共淡倉增加總值相若；小米及京東期間淡倉亦大增近9億及8億元，反而另一重磅科網股快手 （01024） 累積空倉稍減。

筆者昨日見報專欄<透視中港美>文章「北水假期 考驗港股」已分析，港股通本周四起春節長假提前收爐，惟美國科技股外圍跌勢加劇，納指上周瀉近7.6%，為2020年3月疫情高峰以來最大單周跌幅；羅素2000指數上周全周瀉逾8%，較去年11月高位累跌逾19%，迫近技術熊市水平。

至於去年初成為萬千散戶炒家狂挾大戶淡倉戰場的「迷因股」（Meme stock），更加潰不成軍。Gamestop及AMC院綫等4隻迷因股代表，分別較去年收市高位大跌7至8成，合共蒸發1,300多億美元，折合逾萬億港元。若美股跌勢進一步告急，觸發投資情緒急逆轉，港股終有內地貨幣政策寬鬆配合，要獨善其身亦不易。

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