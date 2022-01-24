【中移動股價】中移動母企增持A股免破底 千億回購待發偷步炒上

美股外圍跌勢告急，拖累藍籌科技股全綫下瀉，恒指半日跌229點或0.9%。滙豐 （00005） 及建行 （00939） 等重磅金融股逆市微升，成為港股跌市壓艙石。惟重磅藍籌中，以中移動 （00941） 逆市升近2%，見5個月高位表現最佳。

中移動股價向好，主要受母公司中移動集團上周五斥資逾7億元（人民幣，下同）增持A股，並預告年底前最多回購合共50億元A股，成為股價勁彈催化劑。雖然母公司增持A股主要考慮是為瀕臨「破底」邊綠的股價護盤，但穩住A股後，中移動港股千億回購買盤將於農曆年假後出籠，港股穩步再上勝算仍高。

中移動今早以51.1港元接近平開後，股價持續逆市向好，中午收報52.1港元，升1.7%，見去年8月中以來高位。

中移動股價升勢，相信主要由於母公司通報已於上周五斥資約7.1億元，增持約1,232萬股，並預告擬於今年底前，「擇機」增持總值最少30億元，最多50億元A股。通告未提增持A股平均價，惟按斥資額與購入股數計，平均作價約為57.63元，較A股招股價57.58元高出不足1%。

中移動母企以貼近招股價增持A股，主要原因相信是A股自1月初掛牌以來股價一直不振，大多數時間在貼近招股價低位爭持。A股股價未破底，關鍵料為中移動行使15%超購配售選擇權，共有80多億元「綠鞋」資金可供護盤之用。護盤期將於農曆年假前結束，母企即急不及待出手以貼近招股價增持，相信是由於80多億元護盤資金已接近用盡。

中移動通告亦明言，母企增持主要為「 切實維護中小投資者的利益和資本 市場穩定，提振廣大投資者信心」。簡言之，即托市，原本不應視為中移動港股重大利好。

中移動港股今早強勢，除了由於部份資金減持重磅科技股後泊入避險，相信亦由於A股短期既可確保免受破底衝擊，而港股千億回購計劃，又將於......

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