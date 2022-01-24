【政策支持】內地谷「數字經濟」 科網龍頭獲護航

近日，國務院印發《「十四五」數字經濟發展規劃》，內地政策傾向數碼經濟，令網科及電訊股前景獲支持。

該規劃提到到2025年，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到10%，數據要素市場體系初步建立，產業數字化轉型邁上新台階，數字產業化水平顯著提升，數字化公共服務更加普惠均等，數字經濟治理體系更加完善。展望2035年，力爭形成統一公平、競爭有序、成熟完備的數字經濟現代市場體系，數字經濟發展水平位居世界前列。

中信建投指出，數碼經濟是以數據資源為關鍵要素，以現代訊息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力促進公平與效率更加統一的新經濟形態。

其中規劃提出數碼經濟核心產業增加值佔GDP比重從2020年的7.8%增長至2025年的佔10%；軟件和信息技術服務業規模從8.16萬億元（人民幣，下同）增長至14萬億元；電子商務交易規模從37.21萬億元增長至46萬億元等。規劃在發展目標指導下，提出八項重點任務推動行業發展。

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