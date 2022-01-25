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科技股回調無有怕 屬進場好時機

財金猛人追蹤 08:06 2022/01/25

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農曆新年假期前的一周，市場對美股依然未有鬆懈，皆因經歷上周美股的大幅波動後，今個星期的大事接踵而來。當中的重頭戲莫過於本周二及三的聯儲局議息會議，是次會議會否列出加息時間表備受關注。市場焦點還包括多隻科技股的業績以及經濟數據的公布，股市或遇上一段風雨飄搖的日子。

上周已率先放榜的Netflix（美：NFLX），在績後遭投資者狠狠沽貨，上周五收市跌逾兩成，收報397.5美元，前景備受考驗。財報季之後的焦點落在一眾科技股身上。微軟（美：MSFT）將於周二盤後派成績表，Tesla（美：TSLA）及英特爾（美：INTC）同樣於周三盤後公布財報，周四盤後則輪到蘋果（美：AAPL）派發財務報告。

每次回調都是機會

納指上周表現為2020年10月以來最差。對於科技股下跌的主要原因，大致可判斷為美聯儲加息預期升温，令股市受壓，而對利率敏感的高增長科技股首當其衝。不過，筆者未會因而看淡科技股的前景，皆因科技股一向是美股的重要支撐，即使經歷經濟衰退、反壟斷、加息、貿易摩擦等不利因素，相關股份的長期走勢依然穩步向上，而每次回調似乎均是買入的機會。

就中長綫而言，筆者更認為現時是買入科技股的機會，故將增持蘋果及微軟，原因為尤其看好它們對元宇宙的部署。

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欄名 : 笑看峰雲

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