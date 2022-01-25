中移動逆市升 偷步炒作回購

美股外圍上周五跌勢告急，本港藍籌科技股昨全綫下滑。滙豐（00005）及建行（00939）等重磅金融股逆市微升，成為港股回吐市壓艙石。重磅藍籌中，以中移動（00941）逆市升2%，見5個月高位（圖一）表

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