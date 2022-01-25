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中移動逆市升 偷步炒作回購

名家專區 2022/01/25

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美股外圍上周五跌勢告急，本港藍籌科技股昨全綫下滑。滙豐（00005）及建行（00939）等重磅金融股逆市微升，成為港股回吐市壓艙石。重磅藍籌中，以中移動（00941）逆市升2%，見5個月高位（圖一）表

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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港股 美股 電訊 滙豐控股（00005） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 建設銀行（00939） 中國移動（00941） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

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美股波濤洶湧 港股防守味濃

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