中移動逆市升 偷步炒作回購 名家專區 2022/01/25 分享： 美股外圍上周五跌勢告急，本港藍籌科技股昨全綫下滑。滙豐（00005）及建行（00939）等重磅金融股逆市微升，成為港股回吐市壓艙石。重磅藍籌中，以中移動（00941）逆市升2%，見5個月高位（圖一）表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水假期 考驗港股 2022/01/24 北水假期 考驗港股 透視中港美 - 港股翻身戰 勿忘港交所 2022/01/22 港股翻身戰 勿忘港交所 透視中港美 - 中美幣策背馳 科企股盼翻盤 2022/01/21 中美幣策背馳 科企股盼翻盤 透視中港美 - 美銀行急回 滙豐仍企硬 2022/01/20 美銀行急回 滙豐仍企硬 透視中港美 - 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 2022/01/19 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 港股 美股 電訊 滙豐控股（00005） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 建設銀行（00939） 中國移動（00941） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）