福萊特高增長 上望目標45元

本港爆發Omicron疫情，國企指數昨日下跌1.5%，收報8658點，暫視作升破「複式頭肩底」後抽走勢，而福萊特玻璃（06865）逆市上升，股價呈三角形走勢，由於其未來盈利每年複合增長達33%，證券商

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