福萊特高增長 上望目標45元 名家專區 2022/01/25 分享： 本港爆發Omicron疫情，國企指數昨日下跌1.5%，收報8658點，暫視作升破「複式頭肩底」後抽走勢，而福萊特玻璃（06865）逆市上升，股價呈三角形走勢，由於其未來盈利每年複合增長達33%，證券商 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【疫襲港股】恒指重演鼠年跌市？（第四版） 2022/01/24 【疫襲港股】恒指重演鼠年跌市？（第四版） 中字股實力談 - 國指頭肩底目標9400點 2022/01/22 國指頭肩底目標9400點 中字股實力談 - 【反彈遇阻】恒指二萬五欠什麼？（第四版） 2022/01/21 【反彈遇阻】恒指二萬五欠什麼？（第四版） 中字股實力談 - 安踏重踏升途 贊助冬奧宣傳 2022/01/21 安踏重踏升途 贊助冬奧宣傳 中字股實力談 - 【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版） 2022/01/20 【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 三角形 港股 信義光能（00968） 福萊特玻璃（06865） 人民幣 板塊