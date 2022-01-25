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福萊特高增長 上望目標45元

名家專區 2022/01/25

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本港爆發Omicron疫情，國企指數昨日下跌1.5%，收報8658點，暫視作升破「複式頭肩底」後抽走勢，而福萊特玻璃（06865）逆市上升，股價呈三角形走勢，由於其未來盈利每年複合增長達33%，證券商

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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