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【投資機遇】汽車電動智能化  拉動電子業（附股票推介）（第二版）

研究報告 16:26 2022/01/25

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汽車電動智能化發展下，引領電子行業迎來新機遇。未來十年，汽車電動智能化將成為電子行業的「主賽道」和「關鍵字」，產業鏈加速布局帶來催化劑不斷，需求持續滲透提供成長動力，相應的投資機遇層出不窮。因此，本研究報告中，中泰證券建議關注一些股票。

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欄名 : 券商有路捉

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