【投資機遇】汽車電動智能化 拉動電子業（附股票推介）（第二版） 研究報告 16:26 2022/01/25 分享： 汽車電動智能化發展下，引領電子行業迎來新機遇。未來十年，汽車電動智能化將成為電子行業的「主賽道」和「關鍵字」，產業鏈加速布局帶來催化劑不斷，需求持續滲透提供成長動力，相應的投資機遇層出不窮。因此，本研究報告中，中泰證券建議關注一些股票。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息藍籌】大內銀以外的潛力之選（附券商目標價） 今日 【高息藍籌】大內銀以外的潛力之選（附券商目標價） 【Omicron Vs 電子消費券】盤點券商心水高息收租股及REITs（第三版） 2022/01/24 【Omicron Vs 電子消費券】盤點券商心水高息收租股及REITs（第三版） 【撈底攻略】捕捉濠賭政策底 金沙吸引過銀娛 2022/01/24 【撈底攻略】捕捉濠賭政策底 金沙吸引過銀娛 【加息倒數】加息受惠受累 中外大行觀點盡覽 （持續更新） 2022/01/24 【加息倒數】加息受惠受累 中外大行觀點盡覽 （持續更新） 【黑天鵝】投資大師韋恩（Byron Wien）︰2022年10大黑天鵝（第三版） 2022/01/24 【黑天鵝】投資大師韋恩（Byron Wien）︰2022年10大黑天鵝（第三版） 汽車零部件股 大行報告 電動車 汽車 自動駕駛 產品 晶片 品牌 智能手機 鏡頭