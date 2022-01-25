動量交易策略實戰 名家專區 2022/01/25 分享： 【一周前瞻及異動股】回顧近10個交易日（本月10日至21日）的資金流向及大市成交，上周四（20日）大市有大量資金流入，成交金額大；相比之下，周五（21日）資金及成交量，明顯縮小。再看期指（現月）成交及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 不是睇息，是睇水 今日 不是睇息，是睇水 你可能感興趣 不是睇息，是睇水 今日 01:00 不是睇息，是睇水 最新專欄文章 選股情報 - 不是睇息，是睇水 今日 不是睇息，是睇水 選股情報 - 美股災後 2022/01/21 美股災後 選股情報 - 雅生活14.5元買 2022/01/21 雅生活14.5元買 選股情報 - 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 2022/01/20 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 選股情報 - 信義玻璃 目標25元 2022/01/20 信義玻璃 目標25元 碧桂園服務（06098） 李寧（02331） 碧桂園 青島啤酒（00168） 九毛九（09922） 嘉里建設（00683） 藥明康德（02359） 三一國際（00631） 金科服務（09666） 異動股