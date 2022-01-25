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動量交易策略實戰

名家專區 2022/01/25

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【一周前瞻及異動股】回顧近10個交易日（本月10日至21日）的資金流向及大市成交，上周四（20日）大市有大量資金流入，成交金額大；相比之下，周五（21日）資金及成交量，明顯縮小。再看期指（現月）成交及

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撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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