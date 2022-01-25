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不是睇息，是睇水

名家專區 2022/01/25

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今時睇息人多，但睇水人少。甚麼是睇水？即是QT（Quantitative Tightening），美儲局不放水以至收水。高盛與德意志銀行近日提出了美儲局會收幾多水，這是市場上，第一次有人提出這個關注。

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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