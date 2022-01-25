不是睇息，是睇水 名家專區 2022/01/25 分享： 今時睇息人多，但睇水人少。甚麼是睇水？即是QT（Quantitative Tightening），美儲局不放水以至收水。高盛與德意志銀行近日提出了美儲局會收幾多水，這是市場上，第一次有人提出這個關注。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 動量交易策略實戰 今日 動量交易策略實戰 你可能感興趣 動量交易策略實戰 今日 01:00 動量交易策略實戰 最新專欄文章 選股情報 - 動量交易策略實戰 今日 動量交易策略實戰 選股情報 - 美股災後 2022/01/21 美股災後 選股情報 - 雅生活14.5元買 2022/01/21 雅生活14.5元買 選股情報 - 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 2022/01/20 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 選股情報 - 信義玻璃 目標25元 2022/01/20 信義玻璃 目標25元 經濟 美國 美元 通脹 拜登 加息 總統大選 鮑威爾 銀行