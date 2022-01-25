普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 名家專區 2022/01/25 分享： 普徠仕股票部投資組合專家Laurence Taylor預計，通脹將於2022年由高位回落，但潛在風險包括新冠變種病毒以及中國遏制Omicron變種病毒的政策，其重要觀點如下： 我們預計，通脹壓力將於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Laurence Taylor 普徠仕股票部投資組合專家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 宏利投資管理：新興市場前景正面 2022/01/21 宏利投資管理：新興市場前景正面 專訪 - 黃國英：港股上落市 選股3條件 2022/01/20 黃國英：港股上落市 選股3條件 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 2022/01/19 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 普徠仕：投資傾向周期性股 2022/01/18 普徠仕：投資傾向周期性股 中金：財政已寬 幣策可期 2022/01/14 中金：財政已寬 幣策可期 疫情 中國 經濟 美國 通脹 股票 商品 加息 石油 宏觀分析