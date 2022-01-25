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普徠仕Taylor：通脹今年高位回落

名家專區 2022/01/25

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普徠仕股票部投資組合專家Laurence Taylor預計，通脹將於2022年由高位回落，但潛在風險包括新冠變種病毒以及中國遏制Omicron變種病毒的政策，其重要觀點如下：

我們預計，通脹壓力將於

...

撰文 : Laurence Taylor 普徠仕股票部投資組合專家

欄名 : 名家觀點

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