【內房前景】貝萊德智庫宋宇 房住不炒是大方向

早前傳出內地有意放寬對內房資金使用限制，促使內房開發商更容易獲得託管賬戶內的預售資金，料可改善房企的短期流動性，有助穩定房地產市場。

貝萊德智庫首席中國經濟師宋宇在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「不要對買房需求的期望太高，若房地產市場出現很強的反彈，往往伴隨着價格上漲。」

政府想看到的是相關經濟活動上升，而非住房價格上升，因「房住不炒」是大方向。

政策料有鬆有緊

他認為，房地產只是因為要穩經濟和控制金融風險而出現有限度的放鬆。

宋宇相信，總體政策會「有鬆有緊」，以前管理特別鬆的行業現在有所收緊；以前管得特別緊的行業以後又會有所放鬆。

在經濟增長方面，在Omicron病毒、北京冬奧開放大量外國人在春節期間入境、重工業限產等因素影響下，今年首季面對的經濟壓力將比較大，估計年內央行會繼續降息和降準。

今年中國經濟增長狀況，可見下圖。

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