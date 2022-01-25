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又到加息時

名家專區 14:23 2022/01/25

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銀行同業拆息連日上升，對於供樓人士而言未必即時感到壓力，但是對於息率未來趨升的勢頭，及銀行按揭取態，置業人士有必要做足風險管理。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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