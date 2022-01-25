又到加息時 名家專區 14:23 2022/01/25 分享： 銀行同業拆息連日上升，對於供樓人士而言未必即時感到壓力，但是對於息率未來趨升的勢頭，及銀行按揭取態，置業人士有必要做足風險管理。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手放盤量 衝兩年新高 2022/01/03 二手放盤量 衝兩年新高 第一波減價 二手公營房屋超1成 2022/01/19 第一波減價 二手公營房屋超1成 業主有價講 短期二手樓價偏軟 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 二手交投春節後可爆升? 2022/01/22 二手交投春節後可爆升? 虎年樓市 大起大落？ 2022/01/24 虎年樓市 大起大落？ 你可能感興趣 二手放盤量 衝兩年新高 01:00 2022/01/03 二手放盤量 衝兩年新高 第一波減價 二手公營房屋超1成 01:00 2022/01/19 第一波減價 二手公營房屋超1成 業主有價講 短期二手樓價偏軟 10:00 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 最新專欄文章 專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 專家樓論 - 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 專家樓論 - 工廈旺市 原來關疫情事!? 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 專家樓論 - 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 2021/08/27 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 估價 拆息 H按 加息 銀行