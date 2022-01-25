  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

請給我結果

名家專區 2022/01/25

分享：

最近看了一本書《請給我結果》，書中說了一個故事：

老闆吩咐員工出外買書，第一間書店說書剛賣完了；第二間說剛進貨，要隔數天才有；第三間根本沒有這書。員工跑了大半天，回到公司，見到老闆說跑了3家書店，快累死

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？
2022/01/24
長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？
專家樓論 - 虎年樓市 大起大落？
2022/01/24
虎年樓市 大起大落？
專家樓論 - 二手交投春節後可爆升?
2022/01/22
二手交投春節後可爆升?
專家樓論 - 2021年 超過1千宗蝕讓
2022/01/21
2021年 超過1千宗蝕讓
專家樓論 - 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應
2022/01/20
如果成立房屋局 掌控110萬伙供應
基建 發展局 落成量 地政總署 屋宇署 團結香港基金 房屋署 規劃署 土木工程拓展署 土地供應

上一篇文章

中概股拖後腿

下一篇文章

普徠仕Taylor：通脹今年高位回落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版