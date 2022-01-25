最近看了一本書《請給我結果》，書中說了一個故事：

老闆吩咐員工出外買書，第一間書店說書剛賣完了；第二間說剛進貨，要隔數天才有；第三間根本沒有這書。員工跑了大半天，回到公司，見到老闆說跑了3家書店，快累死

...