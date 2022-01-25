請給我結果 名家專區 2022/01/25 分享： 最近看了一本書《請給我結果》，書中說了一個故事： 老闆吩咐員工出外買書，第一間書店說書剛賣完了；第二間說剛進貨，要隔數天才有；第三間根本沒有這書。員工跑了大半天，回到公司，見到老闆說跑了3家書店，快累死 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？ 2022/01/24 長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？ 專家樓論 - 虎年樓市 大起大落？ 2022/01/24 虎年樓市 大起大落？ 專家樓論 - 二手交投春節後可爆升? 2022/01/22 二手交投春節後可爆升? 專家樓論 - 2021年 超過1千宗蝕讓 2022/01/21 2021年 超過1千宗蝕讓 專家樓論 - 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 2022/01/20 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 基建 發展局 落成量 地政總署 屋宇署 團結香港基金 房屋署 規劃署 土木工程拓展署 土地供應