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元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商

名家專區 2022/01/25

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將於明日公布業績的微軟（Microsoft，美：MSFT），從近年的收入增長看，經營表現可謂強勁，在2020至21的美國財政年度，全球收入按年仍增長18%至1,680億美元，盈利表現出色，按年增長38

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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