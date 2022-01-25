元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商 名家專區 2022/01/25 分享： 將於明日公布業績的微軟（Microsoft，美：MSFT），從近年的收入增長看，經營表現可謂強勁，在2020至21的美國財政年度，全球收入按年仍增長18%至1,680億美元，盈利表現出色，按年增長38 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 國金札記 - 保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？ 2022/01/24 保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？ 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 2022/01/23 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 國金札記 - YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？ 2022/01/21 YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？ 國金札記 - 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 2022/01/20 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 美國 騰訊 遊戲 Facebook 收購 Google 雲端 Apple YouTube 市盈率