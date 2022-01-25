封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 名家專區 2022/01/25 分享： 香港第五波疫情爆發，據知，港府內部評估，最快也要兩個月才能壓住這波疫情；萬一疫情惡化，重災區的葵涌邨或要「封區」；熟悉中方消息指，中央對港疫情不會坐視不理，有需要必出手相助。 民建聯工聯會 倡小區強檢 變 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 2022/01/24 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 有政戲 - 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 2022/01/21 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 有政戲 - 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 2022/01/20 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 有政戲 - 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 2022/01/19 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 有政戲 - 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 2022/01/18 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 疫情 林鄭月娥 立法會 選舉 民建聯 巴士 葵涌 工聯會 街市 佐敦