  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

封區抗疫最實際 未到中央出手時？

名家專區 2022/01/25

分享：

香港第五波疫情爆發，據知，港府內部評估，最快也要兩個月才能壓住這波疫情；萬一疫情惡化，重災區的葵涌邨或要「封區」；熟悉中方消息指，中央對港疫情不會坐視不理，有需要必出手相助。

民建聯工聯會 倡小區強檢

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 抗疫頭等大事 特首戰延後開打
2022/01/24
抗疫頭等大事 特首戰延後開打
有政戲 - 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？
2022/01/21
特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？
有政戲 - 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘
2022/01/20
特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘
有政戲 - 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會
2022/01/19
洪門宴16議員 提早「出關」赴立會
有政戲 - 特首熱門齊三緘其口 有何玄機?
2022/01/18
特首熱門齊三緘其口 有何玄機?
疫情 林鄭月娥 立法會 選舉 民建聯 巴士 葵涌 工聯會 街市 佐敦

上一篇文章

抗疫同舟共濟 支援圍封停工

下一篇文章

元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版