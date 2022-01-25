封區抗疫最實際 未到中央出手時？

香港第五波疫情爆發，據知，港府內部評估，最快也要兩個月才能壓住這波疫情；萬一疫情惡化，重災區的葵涌邨或要「封區」；熟悉中方消息指，中央對港疫情不會坐視不理，有需要必出手相助。

民建聯工聯會 倡小區強檢

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