  • 18°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「盈利王」表明恢復派息!

名家專區 02:30 2022/01/25

分享：

環球股市承接上周美股弱勢，本周初普遍繼續向下，主要是憂慮聯儲局本周議息以及烏克蘭局勢惡化。市場預料聯儲局會暗示三月開始加息，今年可能將會加息四次，而明年亦將繼續加，此外，在結束買債計劃之後，可能會在年

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 紡織愛股一向派高息!
2022/01/21
紡織愛股一向派高息!
投資坐標 - 權重基建股大平賣!
2022/01/19
權重基建股大平賣!
投資坐標 - 盈喜就是好？
2022/01/18
盈喜就是好？
投資坐標 - 大油企變回千億「盈利王」!
2022/01/14
大油企變回千億「盈利王」!
投資坐標 - 半導體銷售商盈利激增!
2022/01/12
半導體銷售商盈利激增!
A股 港股 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 敘福樓集團（01978） 美國聯儲局 加息 美股

下一篇文章

抗疫同舟共濟 支援圍封停工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版