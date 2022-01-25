「盈利王」表明恢復派息! 名家專區 02:30 2022/01/25 分享： 環球股市承接上周美股弱勢，本周初普遍繼續向下，主要是憂慮聯儲局本周議息以及烏克蘭局勢惡化。市場預料聯儲局會暗示三月開始加息，今年可能將會加息四次，而明年亦將繼續加，此外，在結束買債計劃之後，可能會在年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 紡織愛股一向派高息! 2022/01/21 紡織愛股一向派高息! 投資坐標 - 權重基建股大平賣! 2022/01/19 權重基建股大平賣! 投資坐標 - 盈喜就是好？ 2022/01/18 盈喜就是好？ 投資坐標 - 大油企變回千億「盈利王」! 2022/01/14 大油企變回千億「盈利王」! 投資坐標 - 半導體銷售商盈利激增! 2022/01/12 半導體銷售商盈利激增! A股 港股 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 敘福樓集團（01978） 美國聯儲局 加息 美股