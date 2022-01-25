「盈利王」表明恢復派息!

環球股市承接上周美股弱勢，本周初普遍繼續向下，主要是憂慮聯儲局本周議息以及烏克蘭局勢惡化。市場預料聯儲局會暗示三月開始加息，今年可能將會加息四次，而明年亦將繼續加，此外，在結束買債計劃之後，可能會在年

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