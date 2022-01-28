【滙豐股價】加息預期續升温 滙豐破頂見22個月高（第四版）

美國聯儲局主席鮑威爾議息會後展鷹姿，不單為3月加息大開綠燈，更拒絕排除今年每次會議均加息的可能性。美國加快加息憂慮急升温，拖累港股連日跟隨美股外圍下跌，惟滙豐 （00005） 為首國際、本地銀行股受惠加息逆市上闖。

滙豐今早再衝越55元關，見2020年3月疫情高峰期以來高位，股價表現預期續與市場對美聯儲加息縮表預期掛鈎。即使匯豐股價短綫超買再回吐，息口中長綫趨升不變，料續呈大漲小回格局。若2月底公布2021年全年業績符預期，股價有機上闖約59元爆疫前高位。

滙豐今早以55.3元高開後，早段升勢擴大，高見55.75元，升2%；匯豐中午收報55.45元，升1.5%，成升幅第三大藍籌。恒生 （00011） 、渣打 （02888） 及東亞 （00023） 等國際、本地銀行股全綫逆市升，惟獨中銀香港 （02388） 昨率先衝上30個月高位，今早受阻回吐1.7%

滙豐新年過後股價持續急升，上周衝越55元高位，不足3周已累升約17%，短綫技術超買極為嚴重。14天相對強弱指數（RSI）一度升近89，為多年來未見的超高水平，而RSI高於80已算嚴重超買。滙豐高位連日整固，RSI昨日一度回落至60以下水平，技術超買已基本改善。14天RSI今早回升至約73水平，再進入70以上超買區域。

美國利率期貨市場最新反映，3月首次加息機會為百分百，更有約一成半機會加息半厘；至12月加息最少1.25厘的預期亦稍升至逾六成，反映今年加息5次已成市場共識。

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