【滙豐股價】滙豐急回3%跌幅超越ATMX 技術超買改善中綫強勢不變

美股昨日上演「大奇蹟日」戲碼，道指急瀉逾1,100點後戱劇性V彈，收市倒升近百點。本港藍籌科技股今早全綫繼續回吐，惟重磅藍籌股中，反而以滙豐 （00005） 急回最多3%的跌幅最大。

滙豐股價急回的市場邏輯，與美股急挫後驟升的原因同出一轍，即美俄就鳥克蘭邊境地緣政局緊張，市場預期儲局本周會議或為加息縮表預期稍降温，以紓緩環球股債市場衝擊。無論儲局主席鮑威爾會否出口術緩和市場憂慮，惟美國加息縮表仍是大勢所趨，滙豐為首國際及本地銀行股中綫利息收入增長勢頭不變，短綫技術超買改善後，反覆再上機會仍高。

滙豐今早以52元低開後，早段低見51.7元，大跌約3.1%，較上周高位55.1元，更累計回吐逾6%。滙豐今早跌幅，較阿里巴巴 （09618） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 等重磅科技藍籌還要高。滙豐亦已跌穿現約處53.8元的10天綫，短綫退守約處51.3元的20天綫。

滙豐新年過後股價持續急升，上周衝越55元高位，不足3周已累升約17%，短綫技術超買極為嚴重。14天相對強弱指數（RSI）一度升近89，為多年來未見的超高水平，而RSI高於80已算嚴重超買。滙豐高位連日整固，經今早股價急回，RSI已回落至60以下，接近中性水平，技術超買已基本改善。

大型銀行股回吐並非滙豐一家之事，另一國際銀行渣打 （02888） 最多跌3.5%，中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 亦曾跌逾2%，期後跌幅收窄；美股道指昨收市倒升，惟摩根大通、花旗、美銀及富國等四大銀行仍全綫微跌，反映市場對急促加息縮表預期稍降温。

美國利率期貨市場最新反映，3月首次加息機會稍降至近九成，相對日前加息預期百分百；至於12月加息最少一厘的預期，亦約日前高達八成半，稍減至約六成半。美國10年債息由上周高位約1.88%，回落約11基點至1.77%；美滙回升至近96相對高位，則較多反映地緣政局緊張下資金流入美元避險。

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