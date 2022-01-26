【滙豐股價】美聯儲今明兩天議息前夕 滙豐急彈3%迫10天綫（第三版）

美國總統拜登表明無意派遣美軍前赴烏克蘭，美俄兩國正面交鋒危機緩紓，市場對美國聯儲局進一步轉鷹遏抑通脹預期回升。美聯儲今明兩日舉行FOMC政策會議前夕，滙豐 （00005） 再度勁升最多3%，收復昨日跌近2%失地有餘。

滙豐近日股價表現，基本與市場對美聯儲加息縮表預期掛鈎。烏克蘭緊張局勢升温，一度令市場預期美聯儲本周議後或試圖為加息縮表預期稍降温，以紓緩環球股債市場衝擊。惟在拜登表明不派兵烏克蘭後，市場轉為預期美聯儲將加快貨幣政策正常化遏抑通脹，加息縮表預期再趨高漲。息口中長綫趨升不變，滙豐股價料續大漲小回，短綫即由美聯儲本港時間周五公布的會議聲明口徑主導。

滙豐今早以53.35元高開約3%，早段升勢擴大，暫高見53.95元，大升3%，升幅高於ATMXJ等重磅科技藍籌。滙豐今早好位剛好迫近現約處10天綫，若升越並企穩有望進一步向上。

滙豐新年過後股價持續急升，上周衝越55元高位，不足3周已累升約17%，短綫技術超買極為嚴重。14天相對強弱指數（RSI）一度升近89，為多年來未見的超高水平，而RSI高於80已算嚴重超買。滙豐高位連日整固，RSI昨日一度回落至60以下水平，技術超買已基本改善。14天RSI今早回升至約68水平。

大型銀行股反彈並非滙豐獨有現象。美科技股納指昨續跌逾2%，惟四大銀行花旗、美銀、摩根大通及富國全綫反彈近1%至3%，美聯儲FOMC會前亦在反映加息縮表預期回升。

美國利率期貨市場最新反映，3月首次加息機會再升至近九成半，於12月加息最少一厘的預期亦稍升至近七成。美國10年債息由稍為回升1基點至近1.78%；美滙續企約96近日相對高位。

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