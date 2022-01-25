【美國加息？】瑞士寶盛馬修斯：有盈利的科技股能抵禦加息周期 財金猛人追蹤 13:09 2022/01/25 分享： 受制俄烏局勢緊張，加上美國聯儲局將在周三至周四議息，美股昨晚走勢似坐過山車，三大指數大跌過後倒升，納指一度跌超過4%，收市微升0.6%，市場觀望香港時間周四凌晨議息結果。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【名家談政策】洪灝分析 內房是最終要移除的「三座大山」 2022/01/22 【名家談政策】洪灝分析 內房是最終要移除的「三座大山」 【債息急升】黃國英：美國增長股已近乎腰斬 2022/01/22 【債息急升】黃國英：美國增長股已近乎腰斬 【內房前景】貝萊德智庫宋宇 房住不炒是大方向 今日 【內房前景】貝萊德智庫宋宇 房住不炒是大方向 你可能感興趣 【名家談政策】洪灝分析 內房是最終要移除的「三座大山」 14:05 2022/01/22 【名家談政策】洪灝分析 內房是最終要移除的「三座大山」 【債息急升】黃國英：美國增長股已近乎腰斬 14:05 2022/01/22 【債息急升】黃國英：美國增長股已近乎腰斬 【內房前景】貝萊德智庫宋宇 房住不炒是大方向 今日 12:22 【內房前景】貝萊德智庫宋宇 房住不炒是大方向 最新專欄文章 【板塊攻略】瑞銀胡一帆：內房上行空間有限 今日 【板塊攻略】瑞銀胡一帆：內房上行空間有限 【港股策略】張憶東：價值重估 港股反彈現小牛市（第二版） 2022/01/24 【港股策略】張憶東：價值重估 港股反彈現小牛市（第二版） 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：劉紹文及張億東最新觀點） 2022/01/22 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：劉紹文及張億東最新觀點） 【名家談政策】洪灝分析 內房是最終要移除的「三座大山」 2022/01/22 【名家談政策】洪灝分析 內房是最終要移除的「三座大山」 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（新增：「三桶油」賺價賺息） 2022/01/21 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（新增：「三桶油」賺價賺息） 疫情 美股 加息 美國 議息 納斯達克綜合指數 亞洲 國債