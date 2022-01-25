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【美國加息？】瑞士寶盛馬修斯：有盈利的科技股能抵禦加息周期

財金猛人追蹤 13:09 2022/01/25

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受制俄烏局勢緊張，加上美國聯儲局將在周三至周四議息，美股昨晚走勢似坐過山車，三大指數大跌過後倒升，納指一度跌超過4%，收市微升0.6%，市場觀望香港時間周四凌晨議息結果。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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