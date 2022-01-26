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【美國加息？】瑞士寶盛馬修斯：未有盈利股將受壓

財金猛人追蹤 13:14 2022/01/26

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受制俄烏局勢緊張，加上美國聯儲局將在周三至周四議息，美股昨晚走勢似坐過山車，三大指數大跌過後倒升，納指一度跌超過4%，收市微升0.6%，市場觀望香港時間周四凌晨議息結果。

對於美債，瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews（馬修斯）表示，參照過往歷史表現，美國10年期國債息率一旦突破1.8厘後，很大機會將攀上2厘水平，不過對股市影響，則仍待觀察。

美國10年期國債息率在突破1.8厘後稍微回暖，最新報1.76厘。

最新債息走向，可點擊下圖。

    點擊圖片放大

對於美國增長股表現，馬修斯在接受訪問時表示，須視乎美聯儲加息速度到底有多快，不過，增長股主要分為兩大類：

一是沒有盈利，但在疫情期間受惠在家工作而起飛的科技股；二是已有盈利，有充足現金流的大型科技股。

馬修斯對於已有盈利大型科技股前景並不擔心，「因他們早已融入大眾日常生活，又有強勁現金流，在AI（人工智能雲計算流行的趨勢下，即使在加息周期下，料仍有一定的抵禦能力。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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