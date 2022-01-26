【美股震盪】交銀國際洪灝 提防美國加快收水

美國聯儲局將於1月26至27日議息，市場關注在高通脹的環境下，聯儲局是否將如期在3月加息，以及關注加息幅度，在議息結果出爐前，市場維持大幅波動。

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交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝表示，留意到美股的回報率正在從歷史高點回落。

洪灝指出，盡管市場出現了劇烈調整，但以期權交易來衡量的市場情緒仍然高漲，暗示着美股未來將面臨進一步的下行壓力。在這種下行浪潮下，技術反彈持續性料會較差，因此也難以從反 彈中交易獲利。

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他提醒，目前，全球市場面臨的最大風險是........

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