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【美股震盪】交銀國際洪灝 提防美國加快收緊貨幣政策

財金猛人追蹤 13:24 2022/01/26

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美國聯儲局將於1月26至27日議息，市場關注在高通脹的環境下，聯儲局是否將如期在3月加息，以及關注加息幅度，在議息結果出爐前，市場維持大幅波動。

更多文章：【美國加息？】瑞士寶盛馬修斯：大型科技股具能力抵禦加息周期

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交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝表示，留意到美股的回報率正在從歷史高點回落。

洪灝指出，盡管市場出現了劇烈調整，但以期權交易來衡量的市場情緒仍然高漲，暗示着美股未來將面臨進一步的下行壓力。在這種下行浪潮下，技術反彈持續性料會較差，因此也難以從反 彈中交易獲利。

交銀國際2022首選股有哪些？可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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他提醒，目前，全球市場面臨的最大風險是........

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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