【疫市策略】能攻能守才是取勝關鍵

新一年疫情未減，香港已出現第5波社區爆發，世衞較早前表示，Omicron不會是疫情的終結，病毒反而會不斷變種，而站於生物科技主要投資者角度，巴菲特甚至指出疫情將演變如流行性感冒般存在。由於病毒已掌控經濟命脈好一段時間，眼見似乎無盡頭的情況下，投資者如何突破困局？

升溫表象下的經濟

Omicron現時全球每日確診量約280萬宗，確診數字高出Delta 3倍，主要集中於歐美地區。疫情初期各國政府迅速封城，但經過Delta後，部分政府已開始放鬆，現在面對Omicron，雖然德國依然封城，但英美政府幾乎無任何特別社交距離措施，甚至推舉與病毒共存，促使經濟活動較Delta期間反彈得快。

各地之所以有不同的政策差異，尤其歐美政府比較放鬆，主要由於Omicron的全球每日死亡個案日趨下降，即使確診量上升，但死亡率較Delta期間低。

根據《國際傳染病雜誌》顯示，Omicron的死亡率、重症率均較過去數輪疫情低，在新一波疫情中，深切治療部的重症率只有1%，較過去疫情的4.3%少一半，亦是英美政府表現比過往輕鬆的原因。根據Google Mobility Index顯示，歐美地區經濟活動指數，自2020年中的-70%（歐洲）及-50%（美國），分別升回現時的-30%及-10%，反映經濟走勢逐漸變得正面。

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