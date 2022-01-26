人幣闖新高 港迎大機遇

美俄兩超級大國就烏克蘭地緣政局劍拔弩張，資金泊入美元避險推動美滙指數顯著回升之際，人民幣滙率仍節節向上。不單兌美元升越6.33見44個月高位，人民幣籃子貨幣更創紀錄新高。

有分析認為人民幣已漸成美元及日

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