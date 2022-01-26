人幣闖新高 港迎大機遇 名家專區 2022/01/26 分享： 美俄兩超級大國就烏克蘭地緣政局劍拔弩張，資金泊入美元避險推動美滙指數顯著回升之際，人民幣滙率仍節節向上。不單兌美元升越6.33見44個月高位，人民幣籃子貨幣更創紀錄新高。 有分析認為人民幣已漸成美元及日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中移動逆市升 偷步炒作回購 2022/01/25 中移動逆市升 偷步炒作回購 透視中港美 - 北水假期 考驗港股 2022/01/24 北水假期 考驗港股 透視中港美 - 港股翻身戰 勿忘港交所 2022/01/22 港股翻身戰 勿忘港交所 透視中港美 - 中美幣策背馳 科企股盼翻盤 2022/01/21 中美幣策背馳 科企股盼翻盤 透視中港美 - 美銀行急回 滙豐仍企硬 2022/01/20 美銀行急回 滙豐仍企硬 港股 人民幣 美滙指數 美滙 外資 日圓 香港交易所（00388） 人民幣國際化 銀行 美元