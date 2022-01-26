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贛鋒盈喜 同類最平

名家專區 2022/01/26

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國企指數昨日受到疫、戰、息夾擊而跌1.7%，收報8503點，小心不明朗陰霾繼續困擾大市，但筆者仍然睇好後市，尤其留意高增長股份，贛鋒鋰業（01772）去年業績發出盈喜，增長最多4.3倍，估值又是板塊中

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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