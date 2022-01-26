贛鋒盈喜 同類最平 名家專區 2022/01/26 分享： 國企指數昨日受到疫、戰、息夾擊而跌1.7%，收報8503點，小心不明朗陰霾繼續困擾大市，但筆者仍然睇好後市，尤其留意高增長股份，贛鋒鋰業（01772）去年業績發出盈喜，增長最多4.3倍，估值又是板塊中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【戰雲密布】疫 戰 息 夾擊 港股中軸定生死（第四版） 2022/01/25 【戰雲密布】疫 戰 息 夾擊 港股中軸定生死（第四版） 中字股實力談 - 福萊特高增長 上望目標45元 2022/01/25 福萊特高增長 上望目標45元 中字股實力談 - 【疫襲港股】恒指重演鼠年跌市？（第四版） 2022/01/24 【疫襲港股】恒指重演鼠年跌市？（第四版） 中字股實力談 - 國指頭肩底目標9400點 2022/01/22 國指頭肩底目標9400點 中字股實力談 - 【反彈遇阻】恒指二萬五欠什麼？（第四版） 2022/01/21 【反彈遇阻】恒指二萬五欠什麼？（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 吉利汽車（00175） 中興通訊（00763） 贛鋒鋰業（01772） 中國聯塑（02128） 天齊鋰業（深：002466） 新能源 人民幣