中信劉健民：流動性縮減是今年風險 名家專區 2022/01/26 分享： 2021年大部分國家在控制疫情及重啟經濟兩個難題上長時間拉鋸，通脹升溫以及供應鏈緊張等問題困擾多個經濟體，生產力大受影響，首當其衝是亞洲多國的製造業市場。當中部分經濟體在下半年重拾增長動力，令區內股市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 2022/01/25 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 宏利投資管理：新興市場前景正面 2022/01/21 宏利投資管理：新興市場前景正面 專訪 - 黃國英：港股上落市 選股3條件 2022/01/20 黃國英：港股上落市 選股3條件 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 2022/01/19 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 普徠仕：投資傾向周期性股 2022/01/18 普徠仕：投資傾向周期性股 疫情 中國 香港 經濟 港股 通脹 股票 貨幣政策 財政政策 越南