中信劉健民：流動性縮減是今年風險

2021年大部分國家在控制疫情及重啟經濟兩個難題上長時間拉鋸，通脹升溫以及供應鏈緊張等問題困擾多個經濟體，生產力大受影響，首當其衝是亞洲多國的製造業市場。當中部分經濟體在下半年重拾增長動力，令區內股市

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