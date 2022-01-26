中港通關 中區甲廈率先受惠 名家專區 09:00 2022/01/26 分享： 甲廈租務市場表現低迷，其中主要原因是，中港兩地未能完全通關，故市場預期若今年年中能通關，中資機構有機會來港擴充，對商業核心區例如中環區租金支持較大。相比之下，供應較多的東九龍，租金料在低位徘徊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 樓市分析 相關文章 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 2021/12/09 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 2022/01/03 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 你可能感興趣 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 01:00 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 10:00 2021/12/09 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 13:15 2022/01/03 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 最新專欄文章 業主有價講 短期二手樓價偏軟 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 商廈入伙潮殺到 租金更難升 2022/01/20 商廈入伙潮殺到 租金更難升 樓市高價續現 不用過份悲觀 2022/01/18 樓市高價續現 不用過份悲觀 美國加息步伐加快 香港業主真的無影響？ 2022/01/17 美國加息步伐加快 香港業主真的無影響？ 舊樓強拍門檻放寬 台日先例可借鏡? 2022/01/14 舊樓強拍門檻放寬 台日先例可借鏡? 空置率 商廈 中環 灣仔