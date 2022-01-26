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中港通關  中區甲廈率先受惠

名家專區 09:00 2022/01/26

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甲廈租務市場表現低迷，其中主要原因是，中港兩地未能完全通關，故市場預期若今年年中能通關，中資機構有機會來港擴充，對商業核心區例如中環區租金支持較大。相比之下，供應較多的東九龍，租金料在低位徘徊

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

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