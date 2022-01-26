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歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機

名家專區 2022/01/26

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高官失言，可以有嚴重後果，說的是德國前海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）。

烏克蘭與俄羅斯近日劍拔弩張，舍恩巴赫上周五接受印度智庫訪問，卻稱俄羅斯總統普京（Vladimir

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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