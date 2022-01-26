歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機 名家專區 2022/01/26 分享： 高官失言，可以有嚴重後果，說的是德國前海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）。 烏克蘭與俄羅斯近日劍拔弩張，舍恩巴赫上周五接受印度智庫訪問，卻稱俄羅斯總統普京（Vladimir ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 國金札記 - 元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商 2022/01/25 元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 國金札記 - 保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？ 2022/01/24 保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？ 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 2022/01/23 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 美國 政治 歐洲 歐盟 德國 法國 俄羅斯 軍事 天然氣 烏克蘭