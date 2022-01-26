林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？

「洪門宴」風波，14名現任高官中，特首林鄭月娥對民政事務局局長徐英偉最為不滿，打算嚴懲；至於會否撤換，仍未定案。但據知，也有些人勸徐英偉自行請辭，退一步海闊天空。

林鄭昨日再重申強調，事件中，對徐英偉「

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