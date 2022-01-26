林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 名家專區 2022/01/26 分享： 「洪門宴」風波，14名現任高官中，特首林鄭月娥對民政事務局局長徐英偉最為不滿，打算嚴懲；至於會否撤換，仍未定案。但據知，也有些人勸徐英偉自行請辭，退一步海闊天空。 林鄭昨日再重申強調，事件中，對徐英偉「 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 洪門宴調查結果 林鄭冀新春前交代 今日 洪門宴調查結果 林鄭冀新春前交代 你可能感興趣 洪門宴調查結果 林鄭冀新春前交代 今日 01:00 洪門宴調查結果 林鄭冀新春前交代 最新專欄文章 有政戲 - 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 2022/01/25 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 有政戲 - 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 2022/01/24 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 有政戲 - 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 2022/01/21 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 有政戲 - 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 2022/01/20 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 有政戲 - 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 2022/01/19 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 傅流螢 香港 政治 林鄭月娥 譴責 民政事務局 徐英偉 疫情 退休