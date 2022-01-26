優質冷門股 息率逾十厘!

美股早一晚玩驚人過山車，道指由最多跌一千餘點變成收市倒升接近一百點，標指和納指也是即晚收復失地，主要是由於股價一度超賣引來撈底盤和補倉盤，然而，聯儲局將會加息縮表以及烏克蘭危機惡化兩大壞消息都未有改變

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