優質冷門股 息率逾十厘! 名家專區 02:30 2022/01/26 分享： 美股早一晚玩驚人過山車，道指由最多跌一千餘點變成收市倒升接近一百點，標指和納指也是即晚收復失地，主要是由於股價一度超賣引來撈底盤和補倉盤，然而，聯儲局將會加息縮表以及烏克蘭危機惡化兩大壞消息都未有改變 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「盈利王」表明恢復派息! 2022/01/25 「盈利王」表明恢復派息! 投資坐標 - 紡織愛股一向派高息! 2022/01/21 紡織愛股一向派高息! 投資坐標 - 權重基建股大平賣! 2022/01/19 權重基建股大平賣! 投資坐標 - 盈喜就是好？ 2022/01/18 盈喜就是好？ 投資坐標 - 大油企變回千億「盈利王」! 2022/01/14 大油企變回千億「盈利王」! A股 美股 港股 堅寶國際（00675） 美元 東岳集團（00189） 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899）