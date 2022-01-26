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【中移動股價】中移動升3%見9個月高 北水明收爐前趕入市等回購

名家專區 12:11 2022/01/26

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藍籌科技股今早高開低走，美團 （03690） 、小米 （01810） 及阿里巴巴 （09988） 率先倒跌，傳統經濟股成撐市主要動力。匯豐 （00005） 勁彈最多3%之餘，重磅藍籌中以中移動 （00941） 最多大升近3%，股價衝上9個月高位表現最強。

中移動今早大部份買入價掛出買盤均以北水經紀牌為主，相信是北水趕在明日春節長假收爐前，今日港股通最後交易日偷步搶入，博農曆年假後公司千億回購出籠推升股價。中移動現價迫近去年4月高位54.25元，一旦破位再上，有機上望去年3月高位約59元。北水偷步炒作策略固然可作參考，港股通明日暫定後，如能趁回調吸納，值博率更高。

中移動今早暫高見53.8元，升近3%；中午收報53.5元，仍升2.3%，亦已明顯升穿去年8月高位52.95元。中移動今早高位，距去年4月高位約54.25元，相距仍不足1%。一旦破位並企穩再上，中綫有望在千億回購推動下，上望去年3月高位。

中移動今早再上衝，動力相信主要來自北水買盤。今早不少買入價掛出的輪候買入，大多來自北水代理經紀牌。北水再大舉湧入中移動非今日始，周一亦多達6.2億元淨流入中移動，為5個月以來最大單日淨流入。單計北水淨買盤，已佔今日近四分一成交。

筆者報章專欄<透視中港美>文章「中移動逆市升 偷步炒作回購」已分析，中移動大成交向上，主要動力並非源於母公司增持A股，而是資金偷步炒千億回購出籠在即。

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欄名 : 大市拆局

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