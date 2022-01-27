【虎年策略】虎年多變 科技股有望鬆綁 研究報告 08:42 2022/01/27 分享： 虎年將至，近期環球股市現波動，港股恒指在23000至25000之間上落。在市場瀰漫不確定因素之際，投資者在虎年料須面對股市的上落，不過，晉達資產管理認為，港股市場上仍不乏投資機會。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【政策支持】內地谷「數字經濟」 科網龍頭獲護航 2022/01/25 【政策支持】內地谷「數字經濟」 科網龍頭獲護航 【板塊攻略】雙碳催谷 內地核電迎千億市場 2022/01/21 【板塊攻略】雙碳催谷 內地核電迎千億市場 【外緊內寬】 人行降MLF後再降LPR息 穩增長政策真正來臨 （人行拆局篇） 2022/01/20 【外緊內寬】 人行降MLF後再降LPR息 穩增長政策真正來臨 （人行拆局篇） 【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底（第二版） 2022/01/19 【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底（第二版） 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 2022/01/18 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 碳中和 港股 經濟 中國