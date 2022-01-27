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【虎年策略】虎年多變 科技股有望鬆綁

研究報告 08:42 2022/01/27

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虎年將至，近期環球股市現波動，港股恒指在23000至25000之間上落。在市場瀰漫不確定因素之際，投資者在虎年料須面對股市的上落，不過，晉達資產管理認為，港股市場上仍不乏投資機會。

...

欄名 : 大行有路捉

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