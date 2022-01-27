【加息預期】一文看清大行對聯儲局政策走向預期

美國通脹水平持續高企，外界關注聯儲局將以甚麼手段應對高通脹，如開啟加息周期、縮減資產負債表等。

美國聯儲局結束一連兩天議息會議，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表明，通脹有上行風險，準備採取若干工具，確保高通脹不會變得根深柢固；在不傷害就業的前題下，聯儲局有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。

在會後，各機構對聯儲局聲明的看法如下：

景順（Invesco）

聯儲局一月會議對投資的影響：

聯儲局不會承諾今年加息或量化緊縮的步伐或規模，因為聯儲局希望靈活應對未來的數據和不斷變化的前景，這可能意味著三月份最高加息50個基點。

鑑於今年緊縮路徑的不確定性程度將大致取決於數據，該行認為市場將繼續波動，因為市場試圖根據未來的最新數據，尤其是通脹數據來猜測聯儲局將採取甚麼行動。

該行對自1983年以來聯儲局加息週期的分析表明，在第一次加息前後出現一些波動之後，美國股市往往會在未來六個月繼續走高，並且表現優於公司和政府債券。

以下為市場對聯儲局1月、3月及4月加息預期估算。

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