【加息預期】一文看清大行對聯儲局政策走向預期（不斷更新）

美國通脹水平持續高企，外界關注聯儲局將以甚麼手段應對高通脹，如開啟加息周期、縮減資產負債表等，以下為各機構對聯儲局政策走向的預測。

以下為市場對聯儲局1月、3月及4月加息預期估算。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

普徠仕（T. Rowe Price）：聯儲局在下半年前將不會縮表

普徠仕首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt認為，聯邦公開市場委員會（FOMC）或已預計、甚至樂見金融環境進一步收緊。

他認為，FOMC為了調控整體金融環境，將向市場傳達貨幣政策將持續收緊的信息（根據點陣圖所示，將在2022年和2023年各加息三次），但將調整緊縮政策的步伐，以確保金融環境收緊的速度，不會令經濟無法承受。

在這種情況下，Nikolaj Schmidt預期FOMC將會强調，近期的數據反映經濟復甦減速，可部分歸因於Omicron疫情爆發。另外，亦預期鮑威爾主席將強調，金融環境的收緊目標具有成效，並將減弱經濟的增長勢頭（而這將令通脹水平達至目標水平）。

總而言之，他預期FOMC將向市場傳達一個信息，即市場不必預測將以更快步伐加息。

Nikolaj Schmidt亦預期，FOMC將會確認減少資產購買將於2022年3月結束，鮑威爾主席將於新聞發布會上，表示FOMC會進一步討論縮減資產負債表的安排，並將在未來幾次會議上繼續討論相關問題。

因此，他預計鮑威爾主席將會暗示，在2022年下半年前將不會縮表。

------------------

景順：市場高估聯儲局今年的收緊力度

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，市場非常擔心聯儲局是否會因為通脹水平而被迫採取激進行動，從而導致政策失誤，但在他看來，市場高估了聯儲局今年的收緊力度。

他指出，聯儲局計劃在今年將利用3個工具來幫助壓抑通脹—縮減資產購買規模、提高利率和縮減資產負債表規模。鑑於聯儲局可使用的工具範圍較少，Kristina Hooper認為聯儲局全力依賴加息這傳統工具的壓力較小。

通脹壓力可能會影響當中的時機，但正如我們從過去的加息週期中了解到的一樣，對資產產生更大影響的不是聯儲局何時開始加息，而是何時結束加息。

Kristina Hooper認為聯儲局主席鮑威爾將在新聞發布會上試圖釋除市場憂慮，說話強硬但足夠清晰和冷靜，讓市場看清現況，並可能消除市場參與者最嚴重的擔憂。但是，他認為波動或拋售不會在鮑威爾講話之後結束；料它們至少會持續到第一次加息的出現。

更多文章：

【美股震盪】交銀國際洪灝 提防美國加快收水

【美國加息？】瑞士寶盛馬修斯：未有盈利股將受壓

編輯：陳紫瑩