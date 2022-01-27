【業績前瞻】花旗五分內房業績 僅5間最上等

內房股2021年下半年面對債務問題及銷售下滑，接下來的業績期絕不好過。花旗指出，內房2021年全年業績要面臨純利下滑、利潤率收窄、派息比率削減及財務狀況緊張的四大問題。認為在現時行業啟動「生存模式」下，選股要留意增長的安全性。

現時美銀料其跟進的29隻內房股，2021年核心純利平均按年倒退20%，當中僅5間仍能錄得10%以上增長（詳見組圖）。同時，隨住內房「高周轉、高增長」時代，業績發布的着眼點也要改變，財務狀況穩健的內房要看新項目利潤率、買地計劃、銷售指引及境外債償還，而仍在掙扎求存的房企，則首要關心公司對償付期近的債務的重組或償付計劃，銷售表現差時的後備資金方案，以及脫離「三條紅綫」並去槓桿的可行方案。

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