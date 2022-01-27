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買山東黃金 今年虧為盈

名家專區 2022/01/27

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官媒昨日喊話機構投資者要撑起A股，內地股市立即反彈，可惜港股脊樑是北水，國企指數或要到春節假期後先有方向。至於市場關注的通脹，筆者料會推高國際金價重上1,900美元，對於山東黃金（01787）而言，今

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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