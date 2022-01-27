買山東黃金 今年虧為盈 名家專區 2022/01/27 分享： 官媒昨日喊話機構投資者要撑起A股，內地股市立即反彈，可惜港股脊樑是北水，國企指數或要到春節假期後先有方向。至於市場關注的通脹，筆者料會推高國際金價重上1,900美元，對於山東黃金（01787）而言，今 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股推手】裂口補不補 北水主浮沉（第四版） 2022/01/26 【港股推手】裂口補不補 北水主浮沉（第四版） 中字股實力談 - 贛鋒盈喜 同類最平 2022/01/26 贛鋒盈喜 同類最平 中字股實力談 - 【戰雲密布】疫 戰 息 夾擊 港股中軸定生死（第四版） 2022/01/25 【戰雲密布】疫 戰 息 夾擊 港股中軸定生死（第四版） 中字股實力談 - 福萊特高增長 上望目標45元 2022/01/25 福萊特高增長 上望目標45元 中字股實力談 - 【疫襲港股】恒指重演鼠年跌市？（第四版） 2022/01/24 【疫襲港股】恒指重演鼠年跌市？（第四版） 每股資產淨值 恒生中國企業指數 北水流入 黃金 光大環境（00257） 山東黃金（01787） 人民幣 板塊 美元